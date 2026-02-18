Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Дохе.

Андрей Рублев globallookpress.com

Россиянин в двух сетах обыграл Фабиана Марожана из Венгрии со счетом 6:2, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 8 минут. За время матча Рублёв выполнил шесть подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать три брейк-пойнта из пяти. Фабиан Марожан сделал в игре четыре эйса, допустил четыре двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта за матч.

За право сыграть в полуфинале турнира в Дохе Рублев поспорит с греком Стефаносом Циципасом, ранее обыгравшего другого россиянина Даниила Медведева.