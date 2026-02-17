Американский теннисист Алекс Микельсен вышел во второй круг турнира в Делрэй-Бич, обыграв представителя Монако Валентина Вашеро — 7:6 (6:4), 6:4.

Алекс Микельсен globallookpress.com

21-летний Микельсен выполнил пять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал один из трёх брейк-пойнтов.

Его 27-летний соперник отметился десятью подачами навылет, совершил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге Микельсен встретится с победителем американского противостояния между Себастьяном Кордой и Маккензи Макдональдом.