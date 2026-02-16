Российская теннисистка Анна Калинская, занимающая 23-е место в мировом рейтинге, успешно преодолела первый раунд турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Анна Калинская globallookpress.com

В стартовом матче россиянка обыграла латвийскую спортсменку Елену Остапенко, которая находится на 27-й строчке рейтинга, со счётом 2:6, 6:1, 6:4. Матч продолжался 2 часа 21 минуту.

В ходе игры Остапенко выполнила три эйса, но допустила четыре двойные ошибки и реализовала только 3 из 14 брейк-пойнтов. Калинская, в свою очередь, сделала три эйса, совершила две двойные ошибки и успешно реализовала 4 из 14 брейк-пойнтов.

В следующем раунде турнира в Дубае Анна Калинская встретится с американской теннисисткой Кори Гауфф.