Латвийская теннисистка Елена Остапенко выиграла у Элизабетты Коччаретто из Италии в четвертьфинале турнира в Дохе (Катар).

Елена Остапенко globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. 24-я ракетка мира Остапенко победила со счетом 7:5, 6:4.

Остапенко сделала два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала все шесть заработанных брейк-пойнтов. Коччаретто подала навылет один раз, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти.

В полуфинале Остапенко сыграет с победительницей матча Виктория Мбоко (Канада) — Елена Рыбакина (Казахстан).