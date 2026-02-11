Российская теннисистка Анна Калинская высказалась о победе над американкой Эммой Наварро во втором круге турнира в Дохе.

Анна Калинская globallookpress.com

27-летняя россиянка одолела соперницу в трех партиях — 7:5, 2:6, 6:2. Калинская впервые в карьере сыграет в третьем круге турнира в Дохе.

«Я очень рада победе. Кажется, за последние четыре или пять лет я ни разу не выигрывала здесь матч, так что это особенное чувство. Сегодня была очень тяжелая борьба», — заявила Калинская после игры.

В третьем круге Калинская сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.