Американская теннисистка Аманда Анисимова, занимающая четвёртую строчку мирового рейтинга, по итогам турнира в Дохе покинет топ-5. 9 февраля она не смогла защитить прошлогодний титул, снявшись во втором круге по ходу встречи с чешкой Каролиной Плишковой.

Матч завершился со счётом 5:7, 7:6, 4:1 в пользу представительницы Чехии после отказа Анисимовой от продолжения борьбы. В обновлённом рейтинге американку обойдут её соотечественницы Кори Гауфф и Джессика Пегула.

В третьем круге Плишкова встретится с победительницей противостояния Тереза Валентова — Каролина Мухова.

Турнир в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. Анисимова выиграла соревнования в 2025 году.