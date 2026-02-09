Российские теннисистки Александра Панова и Диана Шнайдер успешно преодолели первый круг парного турнира WTA-1000 в Дохе, одержав победу над японкой Мией Като и венгеркой Фанни Штолляр.

Диана Шнайдер globallookpress.com

Встреча длилась 1 час 21 минуту и завершилась со счетом 6:3, 2:6, [10:7] в пользу россиянок. За время матча Панова и Шнайдер сделали два эйса, совершили четыре двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из двенадцати. Их соперницы, Като и Штолляр, не смогли подать навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти.

Следующим соперником российских теннисисток станет дуэт из Китая и Бельгии — Чжан Шуай и Элисе Мертенс.