Российская теннисистка Анастасия Захарова, занимающая 107-е место в мировом рейтинге, не смогла продолжить участие в турнире WTA-250, который проходил в Клуж-Напоке (Румыния).

Анастасия Захарова globallookpress.com

Во втором круге соревнований она уступила австрийской спортсменке Анастасии Потаповой, которая находится на 58-й строчке рейтинга, со счётом 6:1, 4:6, 3:6. Продолжительность матча составила 2 часа 11 минут.

В течение этого времени Захарова сделала одну подачу навылет, ошиблась один раз при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из одиннадцати. Потапова, в свою очередь, выполнила четыре эйса, допустила семь двойных ошибок и успешно реализовала четыре из шести брейк-пойнтов.

В четвертьфинале турнира в Румынии Потапова встретится с победительницей матча между Тамарой Зиданшек из Словении и Сораной Кырстей из Румынии.