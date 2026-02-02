Российская теннисистка Анна Блинкова, занимающая 75-е место в мировом рейтинге, уступила сопернице из Чехии Николе Бартуньковой, которая находится на 108-й строчке, в матче первого круга турнира WTA-250 в Остраве. Встреча длилась 1 час 30 минут и завершилась победой Бартуньковой со счетом 6:4, 6:4.

Анна Блинкова globallookpress.com

В игре Бартунькова выполнила пять эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала два из семи брейк-пойнтов. Блинкова отметилась одним эйсом, одной двойной ошибкой и одним реализованным брейк-пойнтом из трех попыток.

Следующей соперницей Бартуньковой станет француженка Фиона Ферро, занимающая 281-е место в рейтинге WTA.