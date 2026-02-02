Пресс-служба ATP высоко оценила игру сербского теннисиста Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата Австралии-2026, где он встречался с испанцем Карлосом Алькарасом.

Новак Джокович globallookpress.com

38-летний серб уступил в решающем матче со счётом 6:2, 2:6, 3:6, 5:7 и впервые в карьере проиграл финал Australian Open. Ранее Джокович десять раз становился победителем турнира в Мельбурне.

«Ты снова и снова подтверждаешь своё мастерство. Какое же это невероятное выступление! » — говорится в комментарии пресс-службы ATP под публикацией спортсмена в социальной сети.