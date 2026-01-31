Пятая ракетка мира Елена Рыбакина поделилась мыслями о своей победе в Australian Open.

Елена Рыбакина globallookpress.com

«Тяжело подобрать слова… Хочу поздравить Арину с потрясающими результатами в последние пару лет. Знаю, это тяжело, но надеюсь, у нас ещё будет много финалов друг против друга. Поздравляю твою команду с тем, как вы всё улучшаете. Вы делаете великолепную работу.

Хочу сказать огромное спасибо Казахстану, я чувствовала большую поддержку из этого угла. Хочу поблагодарить свою команду, без вас это было бы невозможно. Мы через многое прошли, и я очень рада, что мы добились такого результата. Надеюсь, мы продолжим год так же сильно», — сказала Рыбакина в интервью на корте после матча.

Казахстанская теннисистка обыграла в решающей встрече первую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси.

Для Рыбакиной эта победа стала второй на турнирах «Большого шлема». До того спортсменка стала победительницей «Уимблдона» в 2022-м году