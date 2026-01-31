Бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль назвал фаворита финала Australian Open 2026.  Таковым он считает соотечественника Карлоса Алькараса.

За титул в Австралии Алькарас поборется с сербом Новаком Джоковичем.

«Я думаю, что фаворитом является Карлос.  Он молод, у него есть энергия, и он в расцвете сил.  Но Новак есть Новак.  Он совершенно особенный игрок.  Это финал…

Я не знаю, проигрывал ли Новак здесь в финале.  Это всегда вызов, а он любит вызовы.  Но, с моей точки зрения, фаворитом является Карлос», — сказал Надаль в эфире 9News Melbourne.