Бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль назвал фаворита финала Australian Open 2026. Таковым он считает соотечественника Карлоса Алькараса.

Рафаэль Надаль globallookpress.com

За титул в Австралии Алькарас поборется с сербом Новаком Джоковичем.

«Я думаю, что фаворитом является Карлос. Он молод, у него есть энергия, и он в расцвете сил. Но Новак есть Новак. Он совершенно особенный игрок. Это финал…

Я не знаю, проигрывал ли Новак здесь в финале. Это всегда вызов, а он любит вызовы. Но, с моей точки зрения, фаворитом является Карлос», — сказал Надаль в эфире 9News Melbourne.