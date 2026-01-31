В субботу, 31 января, в женском финале Открытого чемпионата Австралии по теннису сыграют Арина Соболенко и Елена Рыбакина. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

11:42 Прошла жеребьевка подачи! Теннисистки приступили к разминке, которая продлится около пяти минут.

11:39 Главные действующие лица появились на корте «Род Лэйвер Арены» под бурные аплодисменты зрителей.

11:35 Крыша на «Род Лэйвер Арене» закрывается, из-за этого начало матча немного сдвинулось. Предварительно он стартует в 11:50 по МСК!

11:30 Прямо сейчас организаторы приняли окончательное решение о том, что финальный матч пройдет под закрытой крышей.

11:25 На «Род Лэйвер Арене» все готово к выходу спортсменок. Ведущие шоу собираются представить публике теннисисток!

11:20 Теннисистки проводят разминку в подтрибунном помещении со своими тренерами.

11:15 Сегодня в Мельбурне холоднее обычного — около +19℃. Временами срывается небольшой дождь, поэтому существует вероятность того, что матч пройдет под закрытой крышей.

11:10 Сегодняшний матч пройдет в Мельбурне на «Род Лэйвер Арене» — главном корте Открытого чемпионата Австралии. Покрытие корта — хард.

11:00 Приветствуем всех любителей тенниса! Мы начинаем онлайн-трансляцию женского финала Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором сыграют Арина Соболенко и Елена Рыбакина. Этот матч для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Арина Соболенко

Соболенко считает Открытый чемпионат Австралии своим любимым турниром. Здесь она брала титулы два раза (2024 и 2024), а в прошлом году она уступила в финале американской теннисистке Мэдисон Киз. Перед турниром в Мельбурне Арина выиграла Брисбен и сейчас у нее победная серия из 11-ти матчей.

В нынешнем розыгрыше Australian Open Соболенка не проиграли=а ни одного ста и довольно уверенно добралась до финала. В прошлом раунде Арина без особых проблем разобралась с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной — 2:0 (6:2, 6:3). А перед этим белоруска разгромила Иву Йович — 2:0 (6:3. 6:0).

Елена Рыбакина

Рыбакина ни разу не выигрывала Открытый чемпионат Австралии по теннису, лучшим ее достижением был финал в 2023-м году, когда она в Мельбурне уступила Арине Соболенко. В нынешнем сезоне на харде представительница Казахстана провела девять матчей, восемь из них оказались победными.

Рыбакина не отдала соперницам ни одного сета на этом турнире и пока идет по сетке очень уверенно. Елена в полуфинале обыграла американку Джессику Пегулу — 2:0 (6:3, 7:6). Раундом ранее представительница Казахстана буквально снесла с корта вторую ракетку мира Игу Свентек — 2:0 (7:5, 6:1).

Личные встречи

Между собой Арина Соболенко и Елена Рыбакина играли 16 раз, счет побед 9:7 в пользу белорусской теннисистки. Последняя очная дуэль между ними состоялась в Прошлом году на Итоговом турнире WTA 2025, там сильнее была представительница Казахстана — 2:0 (6:3, 7:6).

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.21