Белоруска Арина Соболенко сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в финале Australian Open. Матч пройдет 31 января, начало — в 11:30 мск.

Соболенко

Арина четвертый год подряд вышла в финал австралийского мэйджора.

Соболенко выиграла 26 из 27 последних матчей на Australian Open. В 2023-м и 2024 году она стала чемпионкой турнира в Мельбурне, а в 2025-м дошла до финала.

На текущем турнире белорусская теннисистка пока не проиграла ни одного сета.

В первом матче Арина выиграла у француженки Тьянцоа Сары Ракотоманга Раджаоны (6:4, 6:1), а во втором разгромила китаянку Чжосюань Бай (6:3, 6:1).

В третьем раунде у первой ракетки мира был тяжелейший матч против Анастасии Потаповой — 7:6, 7:6.

Во втором сете Соболенко вела 4:0, но в итоге у соперницы было четыре сетбола на тай-брейке.

В 1/8 финала она одержала победу над представительницей Канады Викторией Мбоко — 6:1, 7:6.

В четвертьфинале Соболенко разгромила 18-летнюю американку Иву Йович — 6:3, 6:0.

В полуфинале Арина спокойно остановила украинку Элину Свитолину — 6:2, 6:3.

Текущая победная серия Соболенко теперь составляет 11 матчей. В начале января она выиграла «пятисотник» в Брисбене. На этом отрезке белоруска не отдала ни одного сета.

Рыбакина

Елена третий раз в карьере сыграет в финале турнира «Большого шлема».

Свой пока что единственный титул на этом уровне она завоевала в 2022 году, когда выиграла Уимблдон.

Как и Соболенко, Рыбакина до сих пор не отдала ни сета на текущем турнире.

В первом круге представительница Казахстана обыграла словенку Кайю Юван (6:4, 6:3), а во втором одержала победу над представительницей Франции Варварой Грачевой (7:5, 6:2).

После этого она спокойно остановила 18-летнюю чешку Терезу Валентову — 6:2, 6:3.

В 1/8 финала Рыбакина разгромила бельгийку Элизу Мертенс — 6:1, 6:3.

В четвертьфинале Елена уверенно разобралась с полькой Игой Свентек — 7:5, 6:1. В этом матче она выполнила 11 подач навылет.

В полуфинале чемпионка Уимблдона-2022 одержала победу над американкой Джессикой Пегулой — 6:3, 7:6.

Рыбакина выиграла 18 из 19-ти последних матчей. Исключением на этом отрезке стала встреча с Каролиной Муховой в четвертьфинале турнира турнира в Брисбене.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.61, победу Рыбакиной букмекеры предлагают за 2.44.

Прогноз: Арина ведет 8-6 в личных встречах с лучшей теннисисткой Казахстана.

В прошлом году они провели четыре матча: Соболенко обыграла Рыбакину в Берлине и Ухане, но при этом уступила Елене в Цинциннати и в финале Итогового турнира.

Также стоит обратить внимание на еще один матч: в 2023-м Соболенко одержала волевую победу над Рыбакиной в финале Australian Open — 4:6, 6:3, 6:4.

С учетом того, как Рыбакина провела предыдущие матчи на этом турнире, рискнем предположить, что она снова навяжет борьбу первой ракетке мира.

На данном этапе Рыбакина, по сути, единственная, кто реально способен конкурировать с Соболенко.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

Прогноз: вполне вероятно, что как минимум в одном сете теннисистки дойдут до тай-брейка. Подача у Елены точно не хуже, поэтому на приеме Арине на этот раз будет не так легко, как в предыдущих раундах.

Ставка: в матче будет хотя бы один тай-брейк за 2.21.