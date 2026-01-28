Сербский теннисист Новак Джокович установил новый рекорд по количеству побед на Открытом чемпионате Австралии, превзойдя достижение Роджера Федерера.

Новак Джокович globallookpress.com

28 января в четвертьфинале Australian Open — 2026 четвёртая ракетка мира одержал свою 103-ю победу на кортах Мельбурна. Джокович встречался с итальянцем Лоренцо Музетти и уступил в первых двух сетах — 4:6, 3:6, однако при счёте 3:1 в третьей партии соперник был вынужден сняться с матча из-за травмы.

Этот результат позволил Джоковичу единолично возглавить список теннисистов с наибольшим числом побед в истории Australian Open, обойдя 20-кратного чемпиона мэйджоров и бывшую первую ракетку мира Роджера Федерера.