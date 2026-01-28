Американская теннисистка Аманда Анисимова осталась недовольна своей игрой в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии против своей соотечественницы Джессики Пегулы — 2:6, 6:7 (1:7).

Аманда Анисимова globallookpress.com

«Я все еще учусь и расту как игрок. Сегодня мне не понравилось, как я вела себя на корте — это не тот образ, в котором я хочу развиваться в теннисе. После небольшого самоанализа понимаю: с таким настроем будет сложно прийти к большим целям. Эмоции взяли верх — и, возможно, мне просто стоит лучше контролировать ПМС.

При этом я довольна тем, как провела здесь эти несколько недель, и в следующем году вернусь сильнее. Спасибо всем за поддержку — как всегда, без нее я бы не справилась.

И поздравления Джесс. Она в отличной форме, удачи ей дальше», — написала Анисимова в сторис инстаграма.

В полуфиналах мэйджора сыграют Арина Соболенко — Элина Свитолина и Джесика Пергула — Елена Рыбакина.