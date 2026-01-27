Украинка Элина Свитолина уверенно пробилась в полуфинал Открытого чемпионата Австралии — 2026, обыграв в четвертьфинале третьего номера мирового рейтинга американку Кори Гауфф.

Элина Свитолина globallookpress.com

Матч завершился со счётом 6:1, 6:2 и продолжался всего 59 минут.

Свитолина реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов, выполнила четыре подачи навылет и обошлась без двойных ошибок.

Гауфф, в свою очередь, допустила пять двойных ошибок, не сделала ни одного эйса и смогла реализовать лишь один брейк-пойнт из двух.

В полуфинале турнира в Мельбурне Свитолина сразится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси.