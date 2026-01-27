Шестая ракетка мира Алекс де Минор поделился мнением об уровне игры первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса после поражения от него же в матче 1/4 финала Australian Open — 2026.

Карлос Алькарас globallookpress.com

«Честно говоря, когда я встречался с ним на показательном матче перед турниром, я почувствовал, что его уровень невероятно высок. Сегодня то же самое. Особенно в этих вечерних условиях он очень силен. Он способен генерировать огромную силу и при этом не делать невынужденных ошибок… Раньше, при более быстрых условиях и скользящем мяче, я мог получать больше отдачи от плоских ударов, особенно с бэкхенда.

Сегодня? У меня почти не было возможности "наказать" его. Были моменты в первом сете, несколько 0-30 на его подаче, но дальше, когда первый сет закончился и условия стали тяжелее, было очень сложно ему навредить. Главное: начинаются розыгрыши, я бью сильнее, чем когда-либо или чем в предыдущих матчах, но не могу его переиграть. И ещё у него есть способность усиливать удары, когда он доминирует. Если оставить короткий мяч — точка проиграна. Он играет на очень высоком уровне, мне интересно, как сложится остальная часть турнира. В конце концов, он номер один в мире не просто так», — сказал де Минор на пресс-конференции

Алькарас в полуфинале турнира встретится с Александром Зверевым из Германии.