Четвёртая ракетка мира Аманда Анисимова поделилась впечатлениями от атмосферы на трибунах после выхода в четвертьфинал Australian Open — 2026.

Аманда Анисимова globallookpress.com

В матче четвёртого круга американская теннисистка в двух сетах обыграла представительницу Китая Ван Синьюй, занимающую 46-е место в рейтинге WTA, — 7:6 (7:4), 6:4.

«На матче было много болельщиков из Китая. Честно говоря, это сделало атмосферу просто замечательной. Не считаю это неуважением. Они просто были очень громкими, из-за этого энергия на корте была невероятной. В моменте представляла, что они болеют за меня.

Было круто. Очень благодарна всем, кто остался на трибунах и выдержал эту жару», — сказала Анисимова после матча.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Анисимова встретится с соотечественницей — шестой ракеткой мира Джессикой Пегулой.