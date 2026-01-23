Бывший российский теннисист, чемпион Australian Open-1994 в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу Даниила Медведева в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии.

Даниил Медведев globallookpress.com

«Даниилу Медведеву было трудно не только в первых двух сетах, но и в третьем, и в пятом. На турнире нет лёгких соперников, там выступают лучшие ребята — все умеют играть в теннис. Даниил — молодец, переломил ход игры в третьем сете, отлично отыграл четвёртый. В пятом на мастерстве дожал соперника. Очень тяжёлый поединок со всех точек зрения, но в первую очередь — физически. Отбегать пять сетов по такой погоде достаточно сложно», — цитирует Ольховского «Чемпионат».

В следующей стадии россиянин сразится с американцем Ленером Тьеном.