Российский теннисист Даниил Медведев высказался о предстоящем матче с Фабианом Марожаном в третьем круге Australian Open — 2026.

Даниил Медведев globallookpress.com

«Довольно хорошо его знаю, он ведь уже два года в туре. Мы пару раз вместе тренировались, играли друг против друга. Это сильный игрок, может побеждать теннисистов из топ-10. Нужно быть готовым к тяжёлому матчу, мне надо показать лучший уровень, чтобы постараться его обыграть», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Ранее россиянин Даниил Медведев (12-я ракетка мира) во втором круге Открытого чемпионата Австралии разобрался с французом Кантеном Алисом (83) — 6:7 (9:11), 6:3, 6:4, 6:2.