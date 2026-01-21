В матче второго круга на австралийском мэйджоре Александр Бублик из Казахстана, занимающий сейчас 10-е место в рейтинге АТР, переиграл в трех сетах венгра Мартона Фучовича (54) — 7:5, 6:4, 7:5.

Александр Бублик globallookpress.com

Их встреча продолжалась 2 часа 14 минут. За это время Бублик выполнил 12 подач навылет, допустив при этом 4 двойные ошибки, а также смог реализовать 5 из 13 брейк-пойнтов.

На счету венгра 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 2 заработанных за матч.

В третьем круге соперником Бублика станет аргентинец Томас Мартин Этчеверри.