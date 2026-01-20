На старте Australian Open — 2026 австралийский теннисист Дэйн Суини (182-я ракетка мира) обыграл 39-летнего француза Гаэля Монфиса. Встреча завершилась со счетом 6:7 (3:7), 7:5, 6:4, 7:5. Это был последний турнир Большого шлема для Монфиса в Мельбурне.

Гаэль Монфис globallookpress.com

Матч длился 3 часа 46 минут. Монфис выиграл два брейк-пойнта из 11 попыток, сделал 14 эйсов, но допустил шесть двойных ошибок. Суини исполнил один эйс, совершил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 16 возможных.

Во втором раунде Суини встретится с восьмым сеяным Беном Шелтоном из США, который ранее победил француза Уго Умбера.