Российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась о победе над чешкой Барборой Крейчиковой в матче первого круга Australian Open-2026.

Диана Шнайдер globallookpress.com

«После первого сета думала, что выиграть этот матч нереально. Но я сказала себе, что нужно оставаться в игре, она невероятно играла в третьем сете. Конечно, первый матч, первый "Большой шлем" года — я была немного нервной и напряженной, поэтому в первом сете не смогла найти свой ритм и игру, но я очень рада, что сумела переломить ход встречи и одержать победу», — сказала спортсменка в интервью на корте.

В следующем круге соперницей Шнайдер станет Талия Гибсон из Австралии.