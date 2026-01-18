Лучшая теннисистка мира Арина Соболенко из Белоруссии одержала уверенную победу в первом круге Открытого чемпионата Австралии.
Она в двух сетах переиграла за 1 час 17 минут француженку Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (118) со счетом 6:4, 6:1.
Соболенко выполнила 2 подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.
У ее соперницы 3 двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из 4.
В матче второго круга на австралийском мэйджоре она сыграет с победительницей пары Анастасия Павлюченкова (Россия) — Чжосюань Бай (Китай).