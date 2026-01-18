Британская теннисистка Эмма Радукану, чемпионка US Open 2021 и 29-я ракетка мира, успешно преодолела первый раунд Открытого чемпионата Австралии 2026, выйдя во второй круг соревнований.

Эмма Радукану globallookpress.com

В матче первого раунда она уверенно обыграла представительницу Таиланда Мананчэйю Савангкаев, занимающую 195-е место в мировом рейтинге, со счетом 6:4, 6:1. Игра продлилась 1 час 12 минут.

За это время Радукану продемонстрировала отличную игру, выполнив две подачи навылет, допустив одну двойную ошибку и реализовав четыре из четырех заработанных брейк-пойнтов. Ее соперница, Савангкаев, отметилась одним эйсом, четырьмя двойными ошибками и лишь одним реализованным брейк-пойнтом из трех.

В следующем раунде Эмма Радукану сразится с австрийской теннисисткой Анастасией Потаповой.