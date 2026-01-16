Во втором полуфинале на турнире серии WTA-500 в Аделаиде (Австралия) Мирра Андреева (8-я ракетка мира) довольно легко разобралась в двух сетах с Дианой Шнайдер (23) — 6:3, 6:2.

Мирра Андреева globallookpress.com

Российские подружки были на корте 1 час 25 минут. За это время Андреева выполнила 3 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных.

На счету Шнайдер одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В решающем матче на турнире Мирра теперь сыграет с канадкой Викторией Мбоко, которая прошла австралийку Кимберли Бирелл.