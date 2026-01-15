Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил шансы 13-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева на предстоящем Australian Open.

Даниил Медвдеев
Даниил Медвдеев globallookpress.com

«Безусловно, для каждого теннисиста есть комфортные турниры, страны, города, покрытия.  Там, где ты себя особенно комфортно чувствуешь.  Медведеву в Австралии, кажется, комфортно.  Плюс победа на турнире в Брисбене на прошлой неделе придаст уверенности», — приводит слова Кафельникова ТАСС.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 19 января по 1 февраля.  Медведев трижды играл в финале турнира, но ни разу не выиграл.

В первом круге соревнования россиянин сыграет против Йеспера де Йонга из Нидерландрв.