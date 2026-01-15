Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил шансы 13-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева на предстоящем Australian Open.

Даниил Медвдеев globallookpress.com

«Безусловно, для каждого теннисиста есть комфортные турниры, страны, города, покрытия. Там, где ты себя особенно комфортно чувствуешь. Медведеву в Австралии, кажется, комфортно. Плюс победа на турнире в Брисбене на прошлой неделе придаст уверенности», — приводит слова Кафельникова ТАСС.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 19 января по 1 февраля. Медведев трижды играл в финале турнира, но ни разу не выиграл.

В первом круге соревнования россиянин сыграет против Йеспера де Йонга из Нидерландрв.