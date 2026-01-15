Легенда мирового тенниса, обладатель 20 трофеев на турнирах «Большого шлема» Роджер Федерер прокомментировал соперничество испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера.

Роджер Федерер globallookpress.com

«Впечатляет соперничество, которое выстраивают Карлос и Янник. Они играют в невероятный теннис, а финал "Ролан Гаррос" — 2025 стал одним из лучших матчей всех времён. Весь мир остановился, чтобы посмотреть финал в Париже, и здорово, что наш вид спорта способен вызывать такие эмоции. Оба исключительным образом прогрессировали в последние годы, остаётся лишь надеяться, что они будут обходиться без травм. Мне доводилось тренироваться с ними, и поражает, как они бьют по мячу», — цитирует Федерера Punto De Break.

22-летний Алькарас сейчас является первой ракеткой мира. Пока на его счету 6 побед на ТБШ. 24-летний Синнер занимает вторую строчку в рейтинге АТР, у него пока 4 трофея на мэйджорах.