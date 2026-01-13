Грек Стефанос Циципас (33-я ракетка мира) вылетел с турнира серии ATP-250 в австралийской Аделаиде.

Стефанос Циципас globallookpress.com

В первом круге он уступил австралийцу Александару Вукичу (87) со счетом 6:7 (3:7), 6:7 (5:7).

Игра длилась почти два часа. За это время Циципас сделал 13 подач эйсов, не допустил двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырех.

На счету Вукича 6 подач навылет, ни одной двойной ошибки и 4 заработанных брейк-пойнта.

Следующим соперником Вукича на турнире станет итальянец Андреа Вавассори.