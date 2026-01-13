Россиянка Диана Шнайдер (23) выиграла в первом круге на теннисном турнире серии категории WTA-500 в австралийской Аделаиде у канадки Лейлы Фернандес (22) со счетом 7:5, 6:3.

Диана Шнайдер globallookpress.com

Соперницы были на корте 1 час 38 минут. За это время россиянка 2 раза навылет, допустила 7 двойных ошибок, и взяла 2 из 8 брейк-пойнтов.

Канадка выполнила 2 эйса при 4 двойных ошибках и не выиграла ни одного брейк-пойнта из 3 заработанных за матч.

Дальше Шнайдер сыграет с победительницей матча Катержина Синякова (Чехия) — Даяна Ястремская (27).