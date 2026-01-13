Российская теннисистка Мирра Андреева, занимающая восьмое место в мировом рейтинге, достигла четвертьфинала турнира WTA-500 в австралийском городе Аделаида.

Мирра Андреева globallookpress.com

Во втором раунде она уверенно обыграла чешскую спортсменку Мари Боузкову (45-я ракетка мира) со счётом 6:3, 6:1.

Поединок длился 1 час 10 минут. Андреева выполнила две подачи навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. Боузкова не отметилась эйсами, допустила одну двойную ошибку и успешно использовала лишь один из двух брейк-пойнтов.

В следующем круге Андреева встретится с победительницей матча между австралийскими теннисистками Майей Джойнт и Айлой Томлянович.