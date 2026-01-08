Российская теннисистка Диана Шнайдер, занимающая 21-е место в мировом рейтинге, проиграла Мэдисон Киз, седьмой ракетке мира из США, в третьем раунде турнира WTA-500 в Брисбене, Австралия. Матч длился 2 часа 59 минут и завершился с результатом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 6:7 (4:7) в пользу Киз.

Диана Шнайдер globallookpress.com

За время игры Шнайдер выполнила одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и успешно реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. Киз сделала девять эйсов, ошиблась трижды на подаче и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов.

Теперь Мэдисон Киз встретится с первой ракеткой мира, белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.