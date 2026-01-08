Казахстанка Елена Рыбакина, занимающая пятое место в мировом рейтинге, уверенно пробилась в 1/4 финала турнира WTA-500 в Брисбене. В третьем раунде соревнований она одержала победу над испанкой Паулой Бадосой, которая занимает 25-ю строчку рейтинга, со счетом 6:3, 6:2.

Елена Рыбакнина globallookpress.com

Матч длился 1 час 26 минут. За это время Рыбакина выполнила три эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. Бадоса, в свою очередь, сделала шесть эйсов, допустила восемь двойных ошибок и реализовала лишь один брейк-пойнт из четырех.

В следующем раунде турнира в Брисбене Елена Рыбакина встретится с чешкой Каролиной Муховой, которая в своем матче обыграла Екатерину Александрову.