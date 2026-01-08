Российская теннисистка Екатерина Александрова, занимающая 10-е место в мировом рейтинге, не смогла пробиться в четвертьфинал турнира WTA-500 в Брисбене. В третьем круге она потерпела поражение от чешской спортсменки Каролины Муховой, которая находится на 20-й строчке рейтинга, со счетом 4:6, 5:7.

Екатерина Александрова globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 50 минут. Екатерина Александрова сделала две эйсовые подачи, допустила одну двойную ошибку и успешно реализовала три брейк-пойнта из семи. Ее соперница, Каролина Мухова, выполнила девять эйсов, допустила одну двойную ошибку и успешно реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

Теперь Каролина Мухова встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана в четвертьфинале турнира в Брисбене.