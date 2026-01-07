В рамках группового этапа турнира United Cup состоялся матч между второй ракеткой мира Игой Швентек, представляющей Польшу, и 97-й ракеткой WTA Сюзан Ламенс из Нидерландов. Игра завершилась победой Швентек со счетом 6:3, 6:2.

Ига Швентек globallookpress.com

Встреча длилась 1 час 12 минут. Польская теннисистка выполнила три эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. Ламенс, в свою очередь, не подала ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и выиграла только один из семи брейк-пойнтов.

Ранее в рамках этого же этапа турнира Хуберт Хуркач из Польши одержал победу над Таллоном Грикспором из Нидерландов со счетом 6:3, 7:6 (7:4).