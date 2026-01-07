Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своей нынешней физической форме в преддверии Australian Open.

Даниил Медведев globallookpress.com

«Чувствую себя очень свежим физически и морально. Я провёл отличную предсезонку, думаю, оставил позади проблемы с усталостью, которые преследовали меня в прошлом году, когда мне пришлось сыграть много матчей из-за падения рейтинга, хотя я уже не был в полной форме. Уверен в себе перед Australian Open — 2026», — сказал Медведев на пресс-конференции в Брисбене.

Напомним, что 13-я ракетка мира одержал уверенную победу во втором круге турнира ATP-250 в австралийском Брисбене. Он обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счетом 6:3, 6:2.