Теннисистка из США, занимающая третье место в мировом рейтинге, Кори Гауфф, одержала победу в матче группового этапа United Cup. Она обыграла аргентинскую спортсменку Солану Сьерру, которая находится на 66-й позиции в рейтинге, со счетом 6:1, 6:1.

Кори Гауфф globallookpress.com

Матч в группе А длился 57 минут. За это время Кори Гауфф не выполнила ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и сумела реализовать пять брейк-пойнтов из девяти. Ее соперница, Солана Сьерра, выполнила два эйса, допустила четыре двойные ошибки и смогла реализовать только один брейк-пойнт из трех.

В турнире United Cup участвуют команды из 18 стран, разделённые на шесть групп. Греция, Япония и Великобритания играют в группе E.