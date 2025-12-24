Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о перспективах Даниила Медведева в 2026 году.

Даниил Медведев globallookpress.com

«Думаю, он пойдет по восходящей по сравнению с этим сезоном. Победа на турнирах "Большого шлема"? Вполне. Есть сейчас два флагмана, конечно, — это Алькарас и Синнер. Но при хорошей сетке у Медведева вполне может быть результат. Потому что там следом шесть‑семь примерно равных по силе человек. Всё зависит от того, кто свежее на финальной стадии и как по сетке они проходят. Теннис же не лимитирован по времени игры, и если ты доходишь до четвертьфинала в щадящем режиме, то уже являешься фаворитом. При хорошем стечении обстоятельств Даниил вполне может вывезти», — цитирует Тарпищева «Матч ТВ».

Напомним, что Медведев в настоящий момент является 13-й ракеткой мира.