Бывшая восьмая ракетка мира Маркос Багдатис высказался о шансах Новака Джоковича выиграть очередной, 25-й по счету, титул «Большого шлема».

Новак Джокович globallookpress.com

«С каждым годом шансов, конечно, становится всё меньше. Но он всё ещё здесь, он всё ещё входит в пятёрку лучших игроков мира, он по-прежнему конкурирует с топ-2, даже с топ-3.

Новак всё ещё на месте. А как долго — думаю, зависит только от него, прежде всего от его головы: получает ли он всё ещё удовольствие от игры и способен ли играть на таком уровне. На его месте я бы тоже никогда не завершал карьеру. Однако всё зависит только от него», — приводит слова Багдатиса Tennis 365.

Напомним, что сейчас на счету 37-летнего Джоковича 24 победы на турнирах «Большого шлема». Он является рекордсменом по этому показателю.