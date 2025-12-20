Бельгийский теннисист Александр Блокс, занимающий 116-е место в мировом рейтинге, стал финалистом молодежного Итогового турнира АТР.

Александр Блокс globallookpress.com

В полуфинале Блокс одержал победу над норвежцем Николаем Будковым Кьером, который находится на 136-й строчке рейтинга, со счётом 4:3 (7:4), 4:3 (10:8), 4:2.

Матч длился 1 час 25 минут. Александр Блокс сделал 10 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три из шести брейк-пойнтов. Его соперник, Николай Будков Кьер, выполнил пять эйсов, совершил одну двойную ошибку и реализовал два из шести брейк-пойнтов.

В финале турнира Александр Блокс встретится с победителем матча между американскими теннисистами Ленером Тьеном и Нинешем Басаваредди.