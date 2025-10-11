26-летний теннисист из Монако Валантен Вашеро, занимающий сейчас 204-е место в мировом рейтинге ATP, сенсационно вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

Валантен Вашеро globallookpress.com

В полуфинальном матче он обыграл пятикратного чемпиона «Большого шлема» и пятую ракетку мира Новака Джоковича со счетом 6:3, 6:4. Поединок длился 1 час 41 минуту.

Вашеро выполнил шесть эйсов, допустил четыре двойных ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. Джокович ответил пятью эйсами, пятью двойными ошибками и одним реализованным брейком из двух.

Вашеро попал в основную сетку через квалификацию и за время турнира обыграл нескольких сильных соперников, включая Александра Бублика и Хольгера Руне.

В финале мастерса в Шанхае Валантен сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и французом Артуром Риндеркнешем.