Американская теннисистка, третья ракетка мира, Кори Гауфф вышла в финал турнира WTA-1000 в Ухане, победив итальянку Жасмин Паолини (восьмой номер рейтинга) со счетом 6:4, 6:3.

Кори Гауфф globallookpress.com

Матч продолжался 1 час 22 минуты. За это время Гауфф выполнила одну подачу навылет и допустила семь двойных ошибок, реализовав семь брейк-пойнтов из девяти. Паолини не сделала ни одного эйса, не допустила двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

В финале турнира в Ухане Кори Гауфф сыграет с победительницей встречи между белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и американкой Джессикой Пегулой.