Вторая ракетка мира Ига Свентек прокомментировала свою победу над Белиндой Бенчич в матче 1/8 финала турнира в Ухане.

Ига Свентек
Ига Свентек globallookpress.com

«Я хотела уверенно играть и принимать смелые решения.  Нельзя допускать, чтобы Белинда диктовала условия.  Я старалась этого не допустить.  Это было весьма сложно, ведь каждый гейм выдался напряжённым.  Поэтому матч длился больше двух часов, хотя было всего два сета.  Рада, что в решающие моменты была стабильной», — сказала Швёнтек в послематчевом интервью.

В 1/4 финала Ига Швёнтек сразится с италянкой Жасмин Паолини.