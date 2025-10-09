Вторая ракетка мира Ига Свентек прокомментировала свою победу над Белиндой Бенчич в матче 1/8 финала турнира в Ухане.

Ига Свентек globallookpress.com

«Я хотела уверенно играть и принимать смелые решения. Нельзя допускать, чтобы Белинда диктовала условия. Я старалась этого не допустить. Это было весьма сложно, ведь каждый гейм выдался напряжённым. Поэтому матч длился больше двух часов, хотя было всего два сета. Рада, что в решающие моменты была стабильной», — сказала Швёнтек в послематчевом интервью.

В 1/4 финала Ига Швёнтек сразится с италянкой Жасмин Паолини.