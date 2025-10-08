Австралийский теннисист Алекс де Минор, который является 7-й ракеткой мира, вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Шанхае. В матче четвертого круга он обыграл португальца Нуну Боржеша со счётом 7:5, 6:2.

Алекс де Минор globallookpress.com

Матч длился 1 час 48 минут. Де Минор сделал две подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три из двенадцати брейк-пойнтов.

Боржеш сделал два эйса, не реализовал ни одного из трёх брейк-пойнтов и не подал навылет.

В четвертьфинале Алекс де Минор встретится с победителем матча между американцем Лёнером Тьеном и россиянином Даниилом Медведевым.