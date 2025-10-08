Австралийский теннисист Алекс де Минор высказался о борьбе за попадание на Итоговый турнир АТР в этом году.

Алекс де Минор globallookpress.com

«Моя позиция проста: всё зависит только от меня. Знаю, если выиграю достаточно матчей до конца сезона, скорее всего, отберусь на Итоговый турнир ATP. Поэтому не слежу за тем, что делают другие. Нужно играть свободно, смело, а не просто перебрасывать мячи, ведь так крупные турниры не выигрываются.

Улучшение подачи стало ключевым фактором прогресса в последние недели. Немного подкорректировал технику, стал попадать с высоким процентом первых подач и держать хороший ритм. Больше всего горжусь своей стабильностью — у меня уже 50 побед в сезоне. Но всё равно стремлюсь к гораздо большему, нежели уже достиг», — заявил де Минор на пресс-конференции.

В настоящий момент де Минор располагаемся на восьмом месте в мировом рейтинге.