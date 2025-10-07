Польская теннисистка Ига Свентек выиграла у Марии Боузковой из Чехии во втором круге турнира в Ухане (Китай).

Ига Свентек globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 19 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:1 в пользу второй ракетки мира.

Свентек выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Боузковой одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В следующем круге Свентек сыграет с сильнейшей в паре Белинда Бенчич (Швейцария) — Элизе Мертенс (Бельгия).