Итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в четвертый круг «Мастерса» в Шанхае.

Лоренцо Музетти globallookpress.com

В матче третьего круга турнира 9-я ракетка мира обыграл соотечественника Лучано Дардери со счетом 7:5, 7:6.

Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. В ее рамках Музетти 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Дардери два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований Музетти поспорит с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.