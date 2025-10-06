Российская теннисистка Екатерина Александрова выиграла у Виктории Мбоко из Канады в первом круге турнира в Ухане (Китай).

Екатерина Александрова globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась с результатом 6:3, 6:2 в пользу россиянки.

Александрова сделала один эйс, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Виктория Мбоко сделала две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки, а также реализовала один брейк-пойнт из двух.

В следующем круге Александрова сыграет либо с Эммой Радукану (Великобритания), либо с Энн Ли (США).