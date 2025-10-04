Во втором круге «тысячника» в китайском Шанхае итальянец Янник Синнер (2-я ракетка мира) был сильнее в двух сетах немца Даниэля Альтмайера (49-й в рейтинге) со счетом 6:3, 6:3.

Янник Синнер globallookpress.com

Соперники были на корте 1 час 38 минут. За это время Синнер 3 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 4 заработанных.

На счету Альтмайера 5 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2 заработанных.

В следующем круге Синнер сразится в голландцем Таллоном Грикспором.